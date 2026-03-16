Песков прокомментировал временное снятие санкций США с российской нефти

Российские нефтяные компании продают топливо, ориентируясь на текущие рыночные цены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя временное снятие США санкций с российской нефти, уже загруженной на танкеры, передает РИА Новости.

Ранее американский Минфин выпустил генеральную лицензию, разрешающую до 11 апреля сделки с нефтью и нефтепродуктами из РФ, погруженными на суда по состоянию на 12 марта.

Отвечая на вопрос о возможных дополнительных поступлениях в бюджет на фоне роста цен и ослабления ограничений, Песков напомнил, что в России действуют определенные правила и пороги отсечения в отношении нефтяных доходов. При этом он подтвердил, что компании получают дополнительные средства от продаж и, безусловно, учитывают текущую конъюнктуру.

Ранее издание WSJ сообщило, что американские нефтяные гиганты предупредили Вашингтон о риске затяжного энергокризиса. Главы Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips провели серию встреч с профильными министрами, заявив, что остановка Ормузского пролива продолжит лихорадить мировые рынки.

В частности, в первой компании прогнозируют рост цен выше текущих уровней из-за спекулянтов и дефицита предложения. В отрасли считают, что существующие меры не работают, а единственный выход — разблокировать пролив. Затяжные высокие цены ударят по мировой экономике и подорвут спрос на топливо.