Объемы закупок нефти из России Индией увеличились. Об этом сообщил заместитель министра торговли и промышленности страны Раджеш Агарвал.

Индийский чиновник отметил, что Нью-Дели продолжает приобретать российскую нефть, несмотря на мнения других стран.

— Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли, — отмечает он.

При этом высокопоставленный представитель индийского правительства заявил агентству ПТИ, что Дели никогда не зависел от разрешений других стран на закупку российской нефти, а недавняя отмена санкций США лишь устраняет препятствия, но не определяет энергетическую политику Индии, передает РИА Новости.

6 марта министр энергетики США Крис Райт объяснил, почему Белый дом одобрил возобновление Индией закупки нефти из России. По его словам, к такому решению американские политики пришли из-за остановки судоходства через Ормузский пролив, которое возникло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Смягчение санкций США в отношении российской нефти — это попытка стабилизировать рынки энергетики, заявил 13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также отметил, что без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна.