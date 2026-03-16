Одна страна нарастила закупки российского СПГ

Южная Корея в минувшем месяце резко увеличила импорт сжиженного природного газа из России. Об этом свидетельствуют данные статистической службы азиатской страны, проанализированные РИА Новости.

В прошлом месяце республика закупила российского СПГ на 128,2 млн долларов — это в 1,9 раза больше, чем в январе. В годовом выражении рост составил 1,2 раза. Благодаря этому Россия поднялась на седьмое место в списке крупнейших поставщиков газа на южнокорейский рынок.

Всего в феврале Южная Корея импортировала СПГ на 2,28 млрд долларов. Лидерами остаются Австралия (556,4 млн), Катар (322,6 млн), Малайзия (308,4 млн), Индонезия (230 млн) и Канада (174,9 млн).

Одновременно выросли поставки российского газа в Испанию. В феврале они увеличились более чем вдвое в годовом выражении — на 109%. В результате Россия заняла третье место среди экспортеров СПГ в королевство, уступая лишь США и Алжиру.

Ранее СМИ сообщили, что в январе европейские государства значительно увеличили импорт российского газа. Российская Федерация поставила в страны Европы рекордное количество сжиженного природного газа — от 2,1 до 2,3 млрд кубометров. Также была достигнута максимальная производительность по трубопроводу «Балканский поток»: среднесуточный объем поставок составил 56 млн кубометров, что на 25% превышает проектную мощность.