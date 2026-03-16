В ЕС пообещали никогда не возвращаться к импорту энергоносителей из России

Возобновление закупок российских энергоресурсов стало бы ошибкой для Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times.

Заявление прозвучало на фоне призывов некоторых европейских политиков к пересмотру отношений с Москвой. Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил за нормализацию отношений с Россией и доступ к ее «дешевым энергоресурсам». По его словам, в частных беседах многие европейские лидеры с ним согласны, но публично говорить об этом не решаются.

«Было бы ошибкой для нас повторить то, что мы делали в прошлом. В будущем мы не будем импортировать из России ни одной молекулы», — подчеркнул он.

Также Йоргенсен указал на необходимость закончить конфликт в интересах Европы и не питать иллюзий относительно президента РФ Владимира Путина.

Ранее еврокомиссар по энергетике заявил, что Евросоюз разрабатывает план краткосрочных мер на случай дальнейшего обострения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана.