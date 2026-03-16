Будапешт раскрыл истинные причины остановки нефтепровода «Дружба»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ Украины возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» носит исключительно политический характер. По его словам, технически магистраль полностью готова к работе, однако Киев сознательно блокирует транзит, используя его как рычаг давления. Соответствующее заявление глава венгерского внешнеполитического ведомства опубликовал в соцсети X, передает РИА Новости.

Напомним, Украина прекратила прокачку топлива по «Дружбе» в конце января. В ответ на это Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля на украинскую территорию, а 20 февраля заблокировала выделение Киеву кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро. В Будапеште тогда прямо заявили, что деньги не будут разморожены до возобновления транзита российской нефти.

По мнению Сийярто, действия украинского руководства направлены на создание энергетического кризиса в регионе и вмешательство во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, намеченных на апрель.

«Очевидно, что Украина остановила "Дружбу" чисто по политическим соображениям», - подчеркнул министр, назвав происходящее шантажом.

В Будапеште уверены, что за техническими причинами, которыми Киев объясняет остановку трубы, стоят вполне конкретные политические мотивы. Венгрия, в свою очередь, настаивает на своих правах как потребителя и транзитера, требуя возобновления поставок в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

Ситуация вокруг «Дружбы» остается одним из главных камней преткновения в отношениях между двумя странами. На фоне предвыборной кампании в Венгрии этот конфликт приобретает особую остроту, и его разрешение напрямую зависит от того, смогут ли стороны перейти от взаимных обвинений к прагматичному диалогу.