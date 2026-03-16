Венгрия раскрыла, что Киев делает с нефтепроводом «Дружба»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не возобновляет работу нефтепровода «Дружба» по «чисто политическим» причинам. Об этом он написал в соцсети X.

Сийярто сообщил, что на 16 марта были запланированы трехсторонние консультации с министрами энергетики Словакии и Украины, но Киев в итоге отказался от участия. По словам министра, это произошло после того, как делегация Министерства энергетики Венгрии провела три с половиной дня в Киеве, пытаясь наладить диалог.

Сийярто подчеркнул, что все запросы на встречу были отклонены. Он добавил, что инспекторам ЕС также не разрешают посещать объект.

«Таким образом, становится ясно, что Украина не возобновляет работу нефтепровода «Дружба» по чисто политическим причинам, хотя технически он готов к эксплуатации», - заключил министр.

Россия поставляет нефть Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», часть маршрута проходит через Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что нефть по трубопроводу не поступает в страну с конца января по вине Киева.

На фоне этого Венгрия заблокировала два решения ЕС, связанных с Украиной: предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро и введение 20-го пакета санкций против России.

В воскресенье, 15 марта, Зеленский раскритиковал давление со стороны европейских стран с целью восстановить подачу нефти по трубопроводу. Еврокомиссия предложила направить «миссию по установлению фактов» для осмотра повреждений «Дружбы».

Зеленский сказал, что он против возобновления поставок российской нефти. В то же время, по его словам, если Европа поставит условие, что в противном случае Украина не получит оружие, он будет «бессилен в этом вопросе». Зеленский подчеркнул, что «сказал друзьям Украины в Европе, что это называется шантажом».