В Словакии потребовали заблокировать кредит для Украины

Словацкая национальная партия призвала министра иностранных дел Юрая Бланара заблокировать выделение Европейским союзом кредита Украине на 90 миллиардов евро из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Ее заявление приводит РИА Новости.

Нефтепровод «Дружба», используемый для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, прекратил свою работу 27 января. Украинская сторона заявила, это произошло из-за поломки. Однако премьер-министра Венгрии Виктор Орбан отметил, украинские власти не допускают группу экспертов к осмотру трубопровода.

По мнению входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии, Братислава не должна поддерживать выделение кредита Украине до тех пор, пока блокируются поставки по нефтепроводу «Дружба».

«Словацкая национальная партия призывает Юрая Бланара на сегодняшнем заседании министров иностранных дел Европейского союза заблокировать кредит для Украины на 90 миллиардов», - говорится в заявлении партии.

Политическая сила уверена, что «Украина не должна получить никакого кредита».

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС», и он готов дать контакт этого человека украинским военным. Зеленский сказал, что представители ВСУ могут позвонить этому человеку и «пообщаться с ним на своем языке».