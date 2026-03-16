В США спрогнозировали падение цен на нефть ниже $80 в ближайшие месяцы

Мировые цены на нефть могут опуститься ниже 80 долларов за баррель уже через несколько месяцев. Такой прогноз дал министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, текущий рост котировок носит временный характер. Отвечая на вопрос о возможности возврата нефти к уровню $80 в ближайшую пару месяцев, Бессент заявил: «Думаю, вероятно, они станут намного, намного ниже».

Ранее американский Минфин выпустил генеральную лицензию, разрешающую до 11 апреля сделки с нефтью и нефтепродуктами из РФ, погруженными на суда по состоянию на 12 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя временное снятие США санкций с российской нефти, уже загруженной на танкеры, заявил, что российские нефтяные компании продают топливо, ориентируясь на текущие рыночные цены.

Отвечая на вопрос о возможных дополнительных поступлениях в бюджет на фоне роста цен и ослабления ограничений, Песков напомнил, что в России действуют определенные правила и пороги отсечения в отношении нефтяных доходов.