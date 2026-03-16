Цена на российскую нефть побила рекорды в Азии

Стоимость российской нефти сорта Urals, поставляемой в Индию, достигла беспрецедентного уровня. По данным Argus Media, которые приводит Bloomberg, 13 марта цена барреля на западном побережье страны составила 98,93 доллара. В эту сумму включены и транспортные расходы. Это самый высокий показатель с того момента, как Россия после 2022 года перенаправила основные объемы экспорта в Азию.

Причиной резкого скачка котировок стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Из-за блокировки Ормузского пролива и перебоев с поставками сырья из региона Персидского залива мировой рынок столкнулся с дефицитом. Как следствие, к концу прошлой недели скидка на российскую нефть при поставках в индийские порты сократилась до минимальных 4,8 доллара за баррель относительно эталонной марки Brent.

В начале марта США выдали временное разрешение на закупку российской нефти, уже находящейся в танкерах в море. Индийские компании, включая Indian Oil и Reliance Industries, воспользовались этим и приобрели около 30 миллионов баррелей нераспроданного сырья. Заместитель министра торговли и промышленности Индии Раджеш Агравал подтвердил, что в марте 2026 года объемы импорта из России значительно выросли.

По оценкам Financial Times, сложившаяся ситуация приносит Москве колоссальную выгоду. Из-за роста цен, вызванного перебоями с поставками ближневосточной нефти, Россия ежедневно получает около 150 миллионов долларов дополнительных доходов. По подсчетам аналитиков, к концу месяца эта сумма может достичь 3,3–4,9 миллиарда долларов, что позволит не только выполнить бюджетные показатели, но и начать накапливать резервы.

Эксперты отмечают, что сложившаяся конъюнктура делает Россию одним из главных бенефициаров ближневосточного кризиса. В то время как страны Персидского залива не могут экспортировать свои объемы, Москва укрепляет позиции на энергетических рынках Азии. Президент Владимир Путин призвал нефтегазовые компании пользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой, но предупредил, что этот всплеск носит временный характер.