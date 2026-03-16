В Словакии анонсировали строительство нового нефтепровода

Будапешт и Братислава заключат соглашение о строительстве нового нефтепровода между двумя странами, рассказал на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Трансляцию вел YouTube-канал Hir TV.

По его словам, трубопровод построят в начале 2027 года, он рассчитан на транспортировку 1,5 млн т бензина и дизельного топлива. Длина составит 127 км.

«Этот трубопровод будет готов в первой половине следующего года, и, соединив нефтеперерабатывающие заводы в Братиславе и Сазхаломбатте, сделает Венгрию и Словакию гораздо более защищенными от шантажа, подобного тому, который мы сейчас наблюдаем со стороны Украины при поддержке Берлина и Брюсселя»,— разъяснил Сийярто.

Министр заметил, что Венгрия и Словакия предложили Киеву провести 16 марта в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием министра энергетики Украины по поводу ситуации с трубопроводом «Дружба». Он добавил, что украинская сторона отклонила предложение.

«И если эта страна [Украина] пытается установить против нас нефтяную блокаду, то мы не будем поддерживать какие-либо выгодные для нее решения в Брюсселе»,— подчеркнул глава ведомства.

Напомним, что в Братиславе и Сазхаломбатте находятся НПЗ венгерской компании MOL, использующие в основном российскую нефть марки Urals.

Эти НПЗ, на фоне блокирования Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба», оказались отрезанными от российского сырья и временно используют нефть из стратегических резервов Венгрии.

Предприятие в Сазхаломбатте связано также с Адриатическим трубопроводом, идущим из Хорватии. Будапешт и Братислава обратились с хорватской стороне с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу.