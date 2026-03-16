В США спрогнозировали, какими будут мировые цены на нефть через несколько месяцев

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ожидают, что мировые цены нефть через несколько месяцев могут опуститься ниже показателя в 80 долларов за баррель.

Соответствующее заявление глава американского Минфина сделал в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о перспективах нефтяного рынка и о том, может ли цена на нефть в ближайшие месяцы вернуться до отметки в 80 долларов.

По словам Бессента, наблюдаемые в настоящий момент колебания цен не нефть носят временный характер.

По мнению главы Минфина США, в ближайшие несколько месяцев стоимость барреля нефть может стать «намного, намного ниже» 80 долларов.