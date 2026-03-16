В США спрогнозировали, какими будут мировые цены на нефть через несколько месяцев

Глава Минфина США Бессент: цены на нефть через несколько месяцев могут опуститься ниже $80
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США ожидают, что мировые цены нефть через несколько месяцев могут опуститься ниже показателя в 80 долларов за баррель.
Соответствующее заявление глава американского Минфина сделал в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о перспективах нефтяного рынка и о том, может ли цена на нефть в ближайшие месяцы вернуться до отметки в 80 долларов.
По словам Бессента, наблюдаемые в настоящий момент колебания цен не нефть носят временный характер.
По мнению главы Минфина США, в ближайшие несколько месяцев стоимость барреля нефть может стать «намного, намного ниже» 80 долларов.