В странах Юго-Восточной Азии вводят меры экономии топлива

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке серьезно сказывается на энергетике стран Южной и Юго-Восточной Азии. Правительства вводят все больше мер, направленных на экономию топлива.

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность перевода госслужащих и сотрудников частных компаний на удаленку, сообщило сегодня информационное агентство Синьхуа. Это снизит общие расходы топлива и позволит направить его на поддержание работы всех жизненно важных служб.

В Пакистане тоже готовятся к подобным изменениям. Благодаря удаленной работе чиновников служебных машин станет в два с лишним раза меньше, расходы топлива для них сократят вдвое, а расходы ведомств уменьшатся на 20 процентов.

Тем временем премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун уже успел перевести госслужащих на работу из дома. Он также распорядился приостановить зарубежные командировки, установить температуру кондиционеров на 26-27 градусов и посоветовал подниматься наверх по лестнице вместо лифта.

Запасов энергии в Таиланде осталось примерно на 95 дней. Власти страны предупредили: если дела будут плохи, заправки начнут закрываться после 10 вечера.

Правительства Лаоса и Вьетнама принимают аналогичные меры: в Лаосе министерствам поручено экономить средства и сокращать количество очных встреч, чтобы снизить спрос на транспорт, а вьетнамским гражданам одновременно с удаленкой рекомендуют также преодолевать короткие дистанции на велосипедах или рассматривать электрические и гибридные автомобили для передвижения.

На Филиппинах, где 96 процентов нефти с Ближнего Востока, для госслужащих вводят четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить энергопотребление на 10-20 процентов. В это же время для сотрудников коммерческих предприятий продлевают количество рабочих часов - так бизнес сможет оставаться на плаву в сложных условиях.

Правительства стран предпринимают и другие шаги. Пакистанские университеты переходят на онлайн-обучение, а школы уже с этой недели закрываются на две недели. В провинции Анзянг во Вьетнаме представители местных властей лично обходят автозаправки - проверяют, не воруют ли, прячут ли тайком работники бензин в резервуарах.