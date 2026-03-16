Банк России повысил официальный курс доллара

Банк России повысил официальный курс американской валюты, подняв его выше 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс доллара, установленный на 17 марта, вырос на 82 копейки, до 81,05 рубля. Показатель евро прибавил 68 копеек, достигнув 92,66 рубля.

В ходе торгов на Форексе курс евро в течение дня в понедельник поднимался и выше 93 рублей.

Аналитики отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать сочетание роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи со стороны властей, связанного с планами по изменению бюджетного правила. В то же время, пишет эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, повышенный приток валюты, связанный с ростом цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке, ожидается «самое раннее на старте апреля».