Минфин США рассказал, как Вашингтон хочет помешать России заработать на нефти

США пытаются не затягивать конфликт на Ближнем Востоке и не допускать еще большего роста цен на нефть, поскольку эта ситуация принесла бы дополнительные доходы России. Об этом в интервью CNBC заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Он отметил, что при увеличении стоимости топлива до $150 президент России Владимир Путин «получил бы еще больше денег», поэтому, по словам министра, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы не допустить длительных перебоев поставок через Ормузский пролив.

Говоря о снятии ограничений с поставок российского топлива, Бессент подчеркнул, что мера является краткосрочной, до тех пор, пока ситуация глобально не стабилизируется.

«Идея состоит в том, что как только конфликт подойдет к концу, а рынок будет насыщен, вернуться назад к санкциям», — признался он.

16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ожидает поступления в бюджет дополнительных средств на фоне временного снятия санкций с отечественной нефти.

Минфин США ранее временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.