Цены вырастут на 10% — какие продукты подорожают в апреле

За период с 3 по 10 марта 2026 года уровень инфляции в России составил 0,11%.

За неделю с 25 февраля по 2 марта рост цен был чуть ниже и равнялся 0,08%, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным Росстата, за первые десять дней марта инфляция уже достигла 0,14%, а с начала текущего года — составила 2,5%. В годовом выражении показатель поднялся до 5,84%, что чуть выше, чем неделей ранее, когда он был зафиксирован на уровне 5,72%.

Особенно заметным за этот период стал скачок цен на куриные яйца — они подорожали на 2,6%. Кроме них, на рынке зафиксирован рост стоимости говядины на 0,7%. Цены на сахар-песок и пшено увеличились на 0,5%, а на ряд других продуктов — мороженую рыбу, овощные консервы для детского питания, соль и водку — примерно на 0,4%.

Также наблюдался незначительный рост цен на гречневую крупу — на 0,3%. В список продуктов, подорожавших на 0,2%, попали сосиски и сардельки, хлеб, пшеничная мука, печенье, маргарин, творог и фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Немного дешевле стали вареные колбасы, сыры, пастеризованное молоко, подсолнечное масло, макароны и обеды в ресторанах и кафе — снижение составило около 0,1%. Что касается рынка овощей и фруктов, то средняя стоимость снизилась на 0,1%.

При этом самые существенные изменения отмечены по отдельным позициям: огурцы упали в цене на 8%, что стало самым заметным сокращением за последнее время, а цена на яблоки снизилась всего на 0,3%. Наоборот, в цене выросли некоторые популярные овощи: помидоры подорожали почти на 5,6%, морковь — на 3,6%, картофель — на 2,1%.

Также выросли капуста, на 1,7%, репчатый лук и бананы — по 1,1%, а цена на свеклу поднялась на 0,3%. При этом отдельные продукты, напротив, подешевели: мясо баранины снизилось на 0,6%, мясные консервы для детского питания — на 0,4%, а куриное мясо и черный чай — на 0,3%.

Снизилась стоимость сливочного масла, риса и сухих молочных смесей для детского питания — на 0,1%. Несмотря на относительно спокойную ситуацию в первых числах марта, аналитики предупреждают, что в ближайшие недели возможен резкий рост цен на ряд важных продуктов.

Главным фактором станет приближающаяся Пасха, которая в 2026 году приходится на 12 апреля. Перед этим праздником повышается спрос на продукты для выпечки куличей и праздничных блюд, особенно на яйца, сахар, пшеничную муку, сливочное масло, творог и маргарин.

Особенно чувствителен к росту цен именно рынок яиц, поскольку они используются как в кулинарии, так и для традиционных пасхальных обрядов окрашивания. По оценкам специалистов, в апреле стоимость яиц может увеличиться еще на 4–7%, пишет портал PNZ.

В некоторых регионах с начала года покупатели уже заметили, что цена на яйца выросла почти вдвое, что говорит о высокой волатильности этого сегмента. Также важную роль играет сезонная ситуация на овощных рынках. В апреле и мае обычно наблюдается рост цен на картофель, капусту, морковь, свеклу и репчатый лук.

Основная причина — исчезновение запасов прошлого урожая, которые хранились на складах, и их постепенное сокращение к весне. В то же время свежие поставки нового урожая еще не начались, что ведет к дефициту и повышению цен. На фоне этого эксперты прогнозируют рост стоимости овощных продуктов примерно на 10–12%, что является типичным явлением в начале каждого сезона.

Дополнительным фактором подорожания становится приближение теплых месяцев и активизация потребления мясных продуктов. Традиционный шашлычный сезон, майские праздники и массовые мероприятия вызывают повышенный спрос на свинину, говядину и баранину, что ведет к росту цен.

На ситуацию также влияет внешняя обстановка и международная политическая напряженность. В частности, ограничения, введенные Ираном на экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции с 3 марта 2026 года, уже оказали влияние на российский рынок.

Причина — около 60% всех поставок иранских товаров происходит именно в Россию, и теперь некоторые импортируемые продукты, такие как фисташки, финики и определенная овощная продукция, могут стать дефицитными и подорожать в цене.

Эксперты предупреждают, что снижение поставок из-за санкционных мер и политической обстановки на Ближнем Востоке может привести к значительным скачкам цен. В частности, дефицит и удорожание ожидается на сладкий перец, баклажаны, кабачки, сельдерей, томаты и свежую зелень.

Уже сейчас перец подорожал с начала 2026 года более чем на 90%, что свидетельствует о высокой волатильности рынка. В результате все эти факторы создают нестабильную ситуацию, которая, по прогнозам аналитиков, может сохраняться и в ближайшие месяцы, вызывая удорожание продуктов питания и повышение общего уровня инфляции в продовольственной сфере.