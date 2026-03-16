Каллас пообещала защитить Армению от иностранного вмешательства

Европейский союз (ЕС) поможет защитить Армению от иностранного вмешательства в преддверии выборов в республике. Такое обещание дала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

«Мы не оставим Армению наедине с иностранным вмешательством. Демократии, находящиеся под давлением, могут рассчитывать на Европу», — заверила дипломат.

По ее словам, ЕС направит в страну «гибридную группу быстрого реагирования», чтобы помочь Армении противостоять угрозам перед выборами. Каллас подчеркнула, что на встрече глав МИД обсуждался и вопрос «ухудшения демократии в Грузии».

Ранее Каллас призвала ЕС действовать жестче в отношении танкеров с российской нефтью.