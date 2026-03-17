Глава ЕК признала влияние кризиса вокруг Ирана на экономику ЕС

Конфликт вокруг Ирана уже оказывает давление на экономику Европейского союза. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству Reuters.

По её словам, продолжающиеся перебои с поставками нефти и газа из стран Персидского залива могут серьёзно отразиться на состоянии экономики ЕС. Она отметила, что нестабильность на энергетических рынках усиливает рост цен и создаёт дополнительные риски для экономического восстановления.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что Европейская комиссия готовит пакет краткосрочных адресных мер, направленных на сдерживание стоимости энергоресурсов. В частности, рассматриваются шаги по снижению цен на электроэнергию для населения и бизнеса.