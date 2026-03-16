Россиянам рассказали о факторах, влияющих на курс юаня

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко рассказал о факторах, влияющих на курс юаня.

В беседе с РИАМО он заявил, что эти факторы носят разнонаправленные характер и связаны как с конъюнктурой энергетического рынка, так и с внутренней макроэкономической ситуацией в КНР.

В частности, на мировые позиции китайской валюты одновременно влияют действия Пекина. Напряжённости на энергетическом рынке добавляет введение Китаем запрета на экспорт нефти для борьбы с внутренним дефицитом топлива.

Одновременно рост геополитической нестабильности усиливает интерес мировых инвесторов к юаню и облигациям КНР, что теоретически должно оказывать китайской валюте поддержку, отмечает Тимошенко.

«Автомобильный рынок Китая — под давлением. Так, продажи машин в КНР, а также в другие страны, снизились более чем на 15% относительно данных годом ранее. Подобное стало самым заметным снижением за два года», — добавил эксперт.

По его прогнозу, диапазон курса юаня до 20 марта составит 11,5 — 12 рублей.

Ранее трейдер Владислав Силаев спрогнозировал, что курс доллара до конца марта 2026 года будет колебаться в диапазоне 79,5—81,5 рубля.