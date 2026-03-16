Еврокомиссия захотела запретить двум странам ЕС импортировать нефть из России

Европейская комиссия предложит отменить исключение, которое позволяет Венгрии и Словакии импортировать нефть из России по нефтепроводу «Дружба».

Об этом в ходе пресс-конференции после встречи министров энергетики стран Евросоюза сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает РИА Новости.

«Сейчас существуют санкции, однако две страны имеют исключения, мы представим предложение изменить это. Всем странам нужно готовиться к такой ситуации. Мы не хотим в будущем покупать российские энергоресурсы», — сказал он.

7 марта президент Сербии Александр Вучич предупредил ЕС, что европейские страны заплатят «наивысшую цену» за отказ от российской нефти.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.