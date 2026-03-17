За март доллар подорожал на 4 рубля – что за этим стоит и что будет дальше

Стоимость доллара на 14 марта составила 80,2254 руб., следует из официального курса Банка России. Ценовой потолок в 80 руб. американская валюта преодолела впервые с 22 декабря 2025 года.

На Мосбирже к закрытию торгов 13 марта доллар стоил 79,97, но 16 марта на открытии достигал уже 82,9725. Впрочем, к середине дня курс скорректировался до примерно 80,5–80,85.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман сказал, что девальвация рубля, которая началась в середине марта вероятно продолжится до конца месяца. Правда, по его словам, значительного падения не будет.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников объяснил «СП», что определенное ослабление рубля в первую очередь с существенным сокращением продаж валюты экспортерами в феврале на 31% до $3,5 млрд из-за сохранения тогда достаточно слабых цен на нефть – стоимость Urals для налогообложения составляла $44,59 за барр. соответственно.

– Свою роль и сыграл отказ от продаж валюты и золота Минфином с 4 марта. Поэтому на валютном рынке остался только Банк России, который ежедневно продает в рублевом эквиваленте примерно 4,6 млрд руб.

В итоге доллар торгуется на уровне примерно 80 руб. В самой краткосрочной перспективе все будет зависеть от потока новостей и спроса на валюту со стороны экспортеров. Последний показатель постепенно растет после празднования китайского Нового Года (15-23 февраля), во время которого основные торговые партнеры отдыхали, что снижало у российских игроков спрос на юани.

«СП»: Почему Минфин объявил о полной приостановке всех операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке на март 2026 года?

– Ослабление рубля позволяет экспортерам решать свои вопросы с большей выгодой и отдачей. А это важно на фоне роста цен на Brent до $100-103,5 за барр. и значительного сокращения дисконта для Urals.

Все же нужно делать поправку на трудности с расчетами. Лицензия Минфина США на покупку российской нефти действует до 4 апреля и для тех объемов, которые находятся в море, и были загружены до 12:00 EST 5 марта.

В течение этого периода американцы не возражают против того, какие именно покупатели будут приобретать российскую нефть, но вопрос в том, когда Россия получит деньги с продажи именно этих объемов. State Bank of India, к примеру, отказался обслуживать расчеты по российской нефти, опасаясь финансовых вторичных санкций США, которые не были приостановлены.

Поэтому скорее всего покупатели и продавцы российской нефти будут находить новые схемы расчетов, что, впрочем, приведет к удлинению цепочки переводов и увеличению комиссии.

«СП»: Как конфликт США с Ираном повлияет на рубль?

– Деньги с последних продаж нефти поступят в бюджет примерно в апреле–середине мая, и соответственно стабилизируют рубль. Вероятно, в конце марта доллар будет находится в коридоре 79-82 руб., а после поступления денег за танкерную нефть, которая долго находилась в море, может остаться на уровне 80 руб. в конце мая.

Если конфликт в Персидском заливе завершится в апреле, а трафик в Ормузском проливе будет хотя бы частично восстановлен, то нефтяные цены будут высокими, но не столь аномальными, как сейчас.

Из прогноза Минэнерго США следует, что во втором квартале среднеквартальная стоимость Brent будет составлять примерно $91 за барр. Это неплохо для России, учитывая более низкий дисконт ($10-15 к Brent примерно), но вопрос о том, смогут ли российские компании спокойно продавать нефть после 4 апреля, остается открытым.

Поэтому многое зависит от протяженности энергетического кризиса и конфликта в Персидском заливе. Ожидания основных аналитиков и международных организаций предполагают восстановление мирового нефтяного рынка во второй половине 2026 года на фоне возвращения профицита, что позволит снизить по сравнению с текущими ценами среднегодовой Brent до интервала $75-79 за барр.

Каким будет дисконт для Urals, сказать трудно. Но такие прогнозы означают, что предполагаемое ослабление рубля, которое ожидалось аналитиками до начала конфликта в Персидском заливе, не состоится.

Средне-оптимистичный прогноз предполагает ослабление рубля до коридора 85–90 за доллар к концу 2026 года, хотя он достаточно условный, потому что продолжительность конфликта в нефтяном регионе неясна, как и темпы восстановления рынка. Последний макроэкономический опрос Банка России 11 марта предполагает прогноз средние по году 84 руб. за доллар.

«СП»: Повлияет ли постепенное ослабление рубля в рамках коридора 80–90 за доллар на рост цен в России?

– Предварительное ожидание, что курс рубля может оказать сильное влияние на внутреннюю инфляцию, пока не подтверждается в полной мере – влияние будет более отложенным и слабым. То есть чуть более низкий рубль в текущих условиях не будет играть роль сильного проинфляционного фактора.

Если рост цен в течение года будет тормозиться достаточно очевидно, то будут неплохие варианты даже уйти в середину прогнозируемого ЦБ коридора 4,5–5,5% по годовой инфляции. Но в любом случае убедительный прогноз на 2026 год можно сделать только в конце второго квартала.

«СП»: Что будет предпринимать Минфин в ближайшей перспективе?

– С одной стороны снижение цены отсечения не выглядит обязательным, потому что Россия сможет получить достаточно крупные нефтегазовые доходы в ближайшей перспективе. Однако эффект может оказаться кратковременным, и цена Urals для налогообложения с учетом дисконта во второй половине года может вновь оказаться ниже текущей цены отсечения.

Поэтому аналитики полагают, что Минфину лучше пораньше, может даже до заседания ЦБ по ставке 22 марта, снизить цену отсечения.

«СП»: Но ведь цену отсечения хотели довести до $55 за барр. постепенно к 2030 году?

– Боюсь, что пока с этим будет сложно. При таком бюджетном дефиците, который сложился за январь и февраль, бюджетная политика играет роль проинфляционного фактора.

Если ничего не делать – к примеру, не снижать цену отсечения или не проводить приоритизацию расходов – то ЦБ придется держать ставку на уровне 15,5%, что при сохранении текущих условий ведет к стагфляционным рискам.