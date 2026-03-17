Словакия прекращает поставки аварийной помощи Украине

Словацкий оператор системы передачи электроэнергии SEPS в одностороннем порядке расторгает договор с украинской компанией «Укрэнерго» о взаимном предоставлении аварийной помощи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Укрэнерго».

В компании отметили, что получили официальное письмо от словацкого системного оператора о прекращении действия соглашения. Ранее, 4 марта, гендиректор SEPS уже заявлял о расторжении договора.

Причиной решения в Братиславе называют блокировку Киевом поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Из-за этого Словакия ранее уже остановила поставки электроэнергии на Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что страна готова на новые меры, если транзит нефти не возобновится. По его словам, нефтепровод на украинской территории работает, однако Киев сознательно препятствует прокачке.

Тем временем Венгрия также применила ответные меры: Будапешт заблокировал выделение Украине кредита из европейского бюджета до тех пор, пока Киев не допустит европейских инспекторов для проверки нефтепровода «Дружба».

Ранее Фицо заявил о прекращении компанией Slovnaft экспорта дизельного топлива как на территорию Украины, так и в другие страны. Вся продукция, производимая в Словакии, отныне будет ориентирована исключительно на внутренний рынок, отметил он.