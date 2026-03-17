Миру спрогнозировали топливный шок

Масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, вызванные блокировкой Ираном Ормузского пролива, сильнее всего ударят по предложению авиационного керосина и дизельного топлива, а не сырья. Об угрозе топливного шока для мировой экономики сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs (GS).

© Lenta.ru

Биржевые цены на вышеуказанные виды топлива выросли гораздо стремительнее, нежели стоимость эталонной североморской марки нефти Brent, отметили эксперты финансовой организации Юлия Жесткова Григсби и Даан Струйвен. К такому раскладу, пояснили аналитики, привели сбои в поставках среднетяжелой нефти с Ближнего Востока.

Так, котировки газойля, используемого в качестве компонента дизтоплива, в ходе торгов во вторник, 17 марта, превысили 156 долларов, а цена авиационного керосина влотную приблизилась к отметке в 215 долларов. Для сравнения, стоимость эталонной североморской марки Brent к этому времени находилась в районе 103-104 долларов за баррель.

Перебои с поставками ближневосточного сырья, предупредили аналитики, в конечном счете могут ударить не только по предложению авиакеросина и дизтоплива, но и мазута. Одними из главных пострадавших рискуют оказаться страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), которые в наибольшей степени зависели от импорта нефти через Ормузский пролив. С проблемами уже столкнулись Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика и другие государства АТР.

Впрочем, от трудностей оказались не застрахованы и США с Евросоюзом (ЕС), которые до недавнего времени также закупали энергоресурсы с Ближнего Востока в больших объемах. Найти альтернативных поставщиков среднетяжелой нефти в сложившихся реалиях будет крайне трудно, констатировали в GS. Проблемы с доступностью ключевых видов топлива вкупе со стремительным удорожанием нефти и сжиженного природного газа могут в итоге замедлить темпы роста мировой экономики, которая и без того еще не до конца оправилась от последствий предыдущих двух кризисов, вызванных пандемией коронавируса и началом боевых действий на Украине.