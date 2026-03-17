Цена российской нефти Urals в Индии достигла максимума с начала 2022 года

Стоимость российской нефти марки Urals на западном побережье Индии поднялась до 98,93 доллара за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus. Показатель стал рекордным с начала 2022 года.

По информации Argus Media, рост зафиксирован по итогам пятницы. Одновременно скидка на Urals относительно эталонной марки Brent сократилась до 4,8 доллара за баррель — это минимальное значение за последние четыре месяца.

Рост цен происходит на фоне усилий США по стабилизации нефтяного рынка после ударов по Ирану. Вашингтон снял санкционные ограничения с закупок Индией российской нефти, загруженной на танкеры до 5 марта, а затем распространил послабления на всю российскую нефть и нефтепродукты, находившиеся на судах по состоянию на 12 марта. Теперь сделки с такими партиями не подпадают под американские рестрикции.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что мировые цены на нефть могут опуститься ниже 80 долларов за баррель уже через несколько месяцев. По его словам, текущий рост котировок носит временный характер. Отвечая на вопрос о возможности возврата нефти к уровню $80 в ближайшую пару месяцев, Бессент заявил: «Думаю, вероятно, они станут намного, намного ниже».