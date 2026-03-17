В МВФ забили тревогу по поводу помощи Украине

Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность по поводу способности Украины продолжать получать финансовую помощь в размере $8,1 млрд в связи с тем, что украинский парламент затягивает принятие мер, необходимых для выделения финансирования. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя МВФ на Украине Присциллу Тоффано.

У украинского парламента есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных поправок, которые повысят налоги для предприятий и домохозяйств в рамках последней четырехлетней программы кредитования, утвержденной в феврале.

Однако законодатели до сих пор не обсудили ряд изменений, запрошенных МВФ, что потенциально может парализовать работу парламента. Эти меры крайне непопулярны среди населения, но их необходимо принять, чтобы разблокировать оставшееся финансирование. Киев уже получил $1,5 млрд по последней программе.

По информации источника агентства, сотрудники МВФ во главе с главой миссии Гэвином Греем должны начать встречи с украинскими законодателями 18 марта.

10 марта сообщалось, что Верховная рада Украины провалила голосование за налоговый законопроект, необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда.