Риск обвала российского рынка труда оценили

В настоящее время нет оснований говорить о системном обвале российского рынка труда, считает начальник Центра карьеры КМЭПТ Валентина Киося. Ее процитировала «Газета.Ru».

По ее словам, наблюдающееся в настоящее время ускорение сокращений связано с оптимизацией штатов, которая наступила после периода активного найма. До этого предприниматели старались оперативно восполнить кадровые потери, с которыми они столкнулись в результате пандемии коронавируса. Некоторые фирмы наращивали персонал в ускоренном режиме. Теперь же наступил момент, когда работодатели стали избавляться от избыточных позиций и адаптировать траты под изменившиеся экономические обстоятельства.

Иными словами, речь идет о структурной перестройке, когда компании начинают иначе относиться к найму новых работников, перераспределяют функции и решительнее внедряют новые технологии. К числу последних относятся автоматизация и искусственный интеллект.

Самыми чувствительными к таким трансформациям являются те сегменты, которые серьезна зависят от бюджетных расходов и сильнее ощущают внешние колебания. Это государственный сектор медицина и социальные службы. При этом ухудшение ситуации для одних категорий работников, происходит одновременно с сохраняющимся спросом на других. Например, это касается IT и электронной торговли.

Киося подчеркнула, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на быструю стабилизацию рынка труда, так как работодатели продолжат адаптироваться к новым условиям и пересобирать кадровые модели.

По итогам IV квартала прошлого года самые высокие показатели безработицы зафиксированы в республиках Северного Кавказа. В Ингушетии она превысила 25 процента.