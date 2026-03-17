Война в Иране может ускорить приток капитала в Гонконг

Конфликт на Ближнем Востоке может ускорить переток капитала в Гонконг, поскольку инвесторам важно диверсифицировать его в безопасных направлениях, заявил глава администрации Гонконга Джон Ли.

«Конфликт на Ближнем Востоке подсвечивает сильные стороны Гонконга», — заявил Ли на брифинге во вторник, 17 марта, прогнозируя приток капитала в среднесрочном и долгосрочном периоде. По его словам, те инвесторы и компании, которым важны диверсификация и безопасность, определенно обратят свой взор в сторону Гонконга.

Ли также выразил обеспокоенность ростом цен на нефть и перебоями в поставках топлива. По его словам, правительство уже связалось с компаниями для обеспечения достаточности запасов «черного золота». Кроме того, администрация находится в контакте с авиакомпаниями и следит, чтобы любое изменение цен со стороны последних было обоснованным, а практика ценообразования — прозрачной.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что уже в понедельник, 2 марта, привело к волатильности на нефтяном рынке, поскольку Ормузский пролив, через который проходит 20% нефти, полностью контролируется Ираном. Впоследствии Тегеран закрыл пролив, и, согласно последним заявлениям иранских чиновников, его дальнейшая судьба пока неизвестна.

«Пролив сейчас закрыт. Мы не хотели его закрывать, но он закрыт. Ормузский пролив больше не может быть таким, как раньше, и не вернется к прежним условиям <…>», — заявил председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, его слова приводит агентство ТАСС.

Помимо перебоев на нефтяном рынке, конфликт на Ближнем Востоке негативно сказался на поставках золота из Дубая, где отменялись авиарейсы. Металл даже предлагали со скидкой, поскольку вывезти его из эмирата было затруднительно. Война в Иране также привела к закрытию филиалов международных и местных банков в странах Персидского залива.

Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке сказывается на настроениях и поведении инвесторов, которые за неделю до 11 марта вывели из мировых фондов акций $7,05 млрд, что стало рекордным показателем с декабря 2025 года. Главная причина прошедших распродаж — сбой в поставках энергоносителей из-за отмены судоходства в Ормузском проливе.