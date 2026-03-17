Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

Таиланд ведет переговоры с Россией о возможных поставках нефти на фоне ослабления санкций США и нестабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеоу, передает газета Thairath.

Министр пояснил, что текущих запасов стране хватит примерно на сто дней, но конфликт в Персидском заливе создает слишком высокую неопределенность. В поисках альтернативы Бангкок уже установил контакты не только с Москвой, но и с Бразилией, Нигерией, Казахстаном. Детали будущих поставок будут прорабатывать энергетическое ведомство и профильные структуры.

Пхуангкеткеоу также провел телефонные переговоры с Бахрейном и ОАЭ, выразив беспокойство последствиями войны. Бангкок призвал снизить насилие и подтвердил приверженность территориальной целостности государств региона.

Ранее о готовности договариваться с Россией заявлял вице-премьер — министр транспорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Он уточнил, что раньше до половины всей сырой нефти Таиланд получал из Персидского залива.

По данным посольства РФ в Бангкоке, российский экспорт в королевство почти наполовину состоит из нефти и энергоресурсов. В 2022 году, согласно статистике ООН, Таиланд уже закупил у России сырую нефть на 260 млн долларов.