Дмитриев рассказал о «выпрашивании» российского газа Европой

Европе потребуется время, чтобы начать выпрашивать российский газ. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Глава РФПИ уточнил, что по прогнозам банковской группы HSBC, цены на природный газ в Европе в 2026 году будут на целых 40 процентов выше, чем прогнозировалось ранее, что станет катастрофой для промышленности и домохозяйств.

«Мы прогнозируем как минимум на 100 процентов более высокие показатели, чем предполагалось ранее, поскольку Европе потребуется время, чтобы неизбежно начать выпрашивать дополнительные объемы российского газа», — написал он.

Ранее Дмитриев заявил, что европейские бюрократы сами создали масштабный энергетический кризис в регионе. Спецпредставитель президента РФ добавил, что ошибочные решения, продиктованные идеологией, приведут к потере рабочих мест в Великобритании и ЕС.