Дорожающая нгефть позволит России компенсировать дефицит бюджета

Мировые цены на нефть росли сегодня утром на фоне укрепления базовых факторов на рынке - напряженности на Ближнем Востоке и сокращения поставок странами ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов.

Как эта ситуация сказывается на России, в беседе с Авторадио рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Умеренно высокие цены - там, до 110, до 120 долларов за баррель - они позволяют получать хорошую прибыль и компаниям, и бюджету. И для бюджета это особенно важно, потому что в январе-феврале мы недополучили нефтегазовых доходов. Бюджет свёрстан исходя из 59 долларов за баррель, а в январе было 40, в феврале было 44, поэтому нынешняя ситуация позволяет нам хотя бы компенсировать то, что мы не добрали в январе-феврале. Но сверхвысокая цена нефти, если таковая установится, она и для нас невыгодна, потому что начнётся сокращение объёмов потребления во всём мире нефти, а потом рынок будет восстанавливаться очень долго».

По данным источников Reuters, перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем на половину. Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов.