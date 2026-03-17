Европа вслед за США должна смягчить антироссийские санкции, чтобы снизить стоимость энергоносителей. Об этом заявил в соцсети X министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил о сложной ситуации на нефтяных рынках из-за кризиса на Ближнем Востоке.

«США уже сняли санкции на российскую нефть. Евросоюз должен последовать примеру, чтобы предотвратить кризис поставок и снизить стоимость на энергоносители», — уверен Петер Сийярто.

Цены на энергоносители резко поднялись после того, как 28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ Тегеран начал бомбить территорию Израиля и американские военные базы в регионе, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мирровые рынки поступает значительная часть нефти и газа.

На фоне резкого роста цен Вашингтон снял санкционные ограничения с закупок Индией российской нефти, загруженной на танкеры до 5 марта, а затем распространил послабления на всю российскую нефть и нефтепродукты, находившиеся на судах по состоянию на 12 марта. Теперь сделки с такими партиями не подпадают под американские санкции.