Япония планирует запросить нефть у США

Япония намеревается попросить США организовать поставки нефти с Аляски на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK)

По данным источников NHK, соответствующую просьбу намеревается озвучить премьер-министр Санаэ Такаити в ходе своего визита в США, который должен пройти на этой неделе. Подчеркивается, что таким образом Япония рассчитывает диверсифицировать поставки нефти на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, откуда японская сторона импортирует около 90% своей нефти. Из США в настоящее время Япония получает только 1,9% от всей импортируемой нефти.

Япония 16 марта начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке. В общей сложности на рынок будут выставлены объемы нефти, соответствующие потребностям страны в течение 45 дней. В первую очередь будут высвобождены частные резервы в объеме, рассчитанном на 15 дней потребления. В конце марта планируется начать высвобождение государственных резервов в объеме, рассчитанном на один месяц потребления в нынешних условиях. Эта нефть будет продана оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану.

2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для судоходства из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда, в том числе танкеры, сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов с обеих сторон.