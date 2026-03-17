Стоимость страхования перевозок через Ормузский пролив выросла в 20 раз

Стоимость страхования судов, следующих через Ормузский пролив подскочила примерно до 5% от стоимости судна, пишет Bloomberg со ссылками на источники. До начала войны на Ближнем Востоке она составляла 0,25%.

С начала войны на Ближнем Востоке, 28 февраля, стоимость страхования судов, следующих через Ормузский пролив неуклонно росла. К 4 марта она составила 3% от стоимости судна, теперь же этот показатель увеличился до 5%. Продолжающийся рост стоимости связан с нападениями на танкеры, следующие через пролив. Bloomberg пишет, что с 1 марта как минимум с 20 судами произошли инциденты, угрожающие их безопасности. Последний случай произошел 12 марта, когда на контейнеровозе начался пожар после удара снарядом.

Ранее США объявили о программе перестрахования на сумму $20 млрд, однако подробности ее функционирования пока не ясны. Попытки президента Дональда Трампа привлечь союзников США по НАТО к обеспечению безопасности перевозок через пролив также пока не увенчались успехом.

Тем не менее Bloomberg подчеркивает, что повышение стоимости свидетельствует о том, что страхование все еще доступно для некоторых судов. Издание со ссылкой на источники сообщает, что большинство страховых тарифов предлагаются для судов, связанных с Индией, Пакистаном и Китаем.