Фон дер Ляйен: Украина согласна отремонтировать «Дружбу» за счет ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина согласилась на предложенную ЕС помощь с ремонтом трубопровода «Дружба». Об этом она написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен заявила, что ЕК провела «интенсивные переговоры на всех уровнях» с членами Евросоюза и Украиной для восстановления поставок нефти в Венгрию и Словакию. ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование.

«Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе незамедлительно», - подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен назвала приоритетом Брюсселя «обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы». Также она пообещала продолжить сотрудничество с «заинтересованными сторонами по альтернативным маршрутам транзита нероссийской сырой нефти» в страны Центральной и Восточной Европы.

Россия поставляет нефть Венгрии и Словакии по трубопроводу «Дружба», часть маршрута проходит через Украину. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что нефть по трубопроводу не поступает в страну с конца января по вине Киева.

На фоне этого Венгрия заблокировала два решения ЕС, связанных с Украиной: предоставление Киеву кредита в размере 90 миллиардов евро и введение 20-го пакета санкций против России.

Пятнадцатого марта Зеленский раскритиковал давление со стороны ЕС с целью восстановить подачу нефти по трубопроводу. Еврокомиссия предложила направить «миссию по установлению фактов» для осмотра повреждений «Дружбы».

Зеленский сказал, что он против возобновления поставок российской нефти. В то же время, по его словам, если Европа поставит условие, что в противном случае Украина не получит оружие, он будет «бессилен в этом вопросе». Зеленский подчеркнул, что «сказал друзьям Украины в Европе, что это называется шантажом».