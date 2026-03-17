Китай запросил у России поставки нефти впервые за четыре месяца

Китайские государственные нефтяные компании обратились к российским поставщикам с запросом о возобновлении закупок топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к российской нефтяной торговле.

По данным агентства, торговые подразделения Sinopec и PetroChina впервые с ноября связались с российскими поставщиками. Причина — стремление избежать дефицита на фоне эскалации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.

Источники Reuters отмечают, что сделки могут быть заключены в ближайшее время: российская нефть остается самой дешевой по сравнению с поставками из Бразилии и Западной Африки. Китайские компании также оценивают варианты оплаты и логистики с учетом 30-дневной лицензии OFAC.

12 марта США разрешили новые операции с уже загруженной на танкеры российской нефтью на фоне перебоев с ближневосточными поставками. До 11 апреля по лицензии разрешено продать до 19 млн баррелей нефти и более 300 тысяч тонн нефтепродуктов. Помимо Китая, интерес к российскому топливу уже проявили Филиппины и Таиланд.