Эксперт оценил нового потенциального покупателя российской нефти

СМИ сообщили, что Таиланд начал консультации с Россией для обсуждения поставок нефти на фоне ослабления санкций США. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал интерес Бангкока к закупкам российского сырья, а также оценил перспективы расширения нефтяного экспорта РФ в Азиатском регионе.

Специалист отметил, что интерес Таиланда к российской нефти обусловлен высокой зависимостью страны от импорта энергоресурсов.

Таиланд, как и большинство стран Юго‑Восточной и Южной Азии, критически зависит от импорта нефти — свыше 90 % потребления покрывается за счёт внешних поставок, а собственная добыча снижается. Исторически основной источник — страны Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия. Сейчас Таиланд, как и другие азиатские государства, активно ищет альтернативные источники. Россия в этом контексте — один из наиболее очевидных вариантов: танкеры с российской нефтью уже находятся в Индийском океане, недалеко от Таиланда, что упрощает логистику. Кроме того, по своим качественным характеристикам эта нефть близка к тяжёлым сортам Ближнего Востока, которые традиционно использовались в регионе. Алексей Белогорьев Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)

По словам эксперта, интерес к российскому сырью растёт не только в Таиланде, но и в других странах региона. Это открывает новые возможности для российских экспортёров, хотя и сопряжено с определёнными рисками.

«Интерес к российской нефти сейчас проявляется не только в Таиланде, но и практически во всех странах азиатского региона — от Пакистана до Южной Кореи. До недавнего времени основными покупателями российской нефти в Азии были Китай и Индия, но сейчас открываются возможности для выхода на более мелкие рынки. Ключевой фактор здесь — ослабление санкционного давления со стороны США. Однако долгосрочные перспективы зависят от того, сохранится ли этот режим в нынешнем виде. Если санкции возобновятся в полной мере, многие страны будут вынуждены вновь задуматься о рисках сотрудничества. При этом даже в условиях ограничений российские поставки остаются привлекательными из‑за дисконтов, хотя политика по‑прежнему играет решающую роль в принятии решений», — подчеркнул эксперт.

Касаясь конкретных цифр, аналитик обозначил потенциальный и реальный объёмы поставок российской нефти в Таиланд.

«Потребление нефти в Таиланде составляет около миллиона баррелей в сутки, из которых значительная часть ранее поступала из стран Ближнего Востока. Потенциальный объём замещения — порядка 400–500 тысяч баррелей в сутки. Однако реально в ближайшее время поставки из России могут составить от 50 до 200 тысяч баррелей в сутки: большая часть доступных объёмов, скорее всего, будет направлена в Китай и Индию, которые сейчас активно закупают российскую нефть. Таким образом, Таиланд может стать дополнительным, но не ключевым рынком для российских экспортёров в регионе», — резюмировал эксперт.

В целом, по оценке специалиста, текущие геополитические и экономические условия создают для России окно возможностей по наращиванию экспорта нефти в Юго‑Восточную Азию. Однако устойчивость этих трендов будет во многом зависеть от развития санкционной политики и конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов.

Ранее Индонезия выразила готовность закупать нефть у России.