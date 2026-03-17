Южная Корея задумалась о возобновлении покупки российской нефти

Южная Корея задумалась о покупке нефти из РФ из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает корейское издание Financial News (FN).

© Lenta.ru

Представители нефтехимической отрасли обратились к властям из-за перебоев с поставками сырья, но до фактического заключения контрактов о поставках еще далеко. Пока Сеул рассматривает различные варианты помощи для компаний-потребителей.

«Поскольку было объявлено о снятии санкций с российской нафты, мы проводим консультации с компаниями и рассматриваем возможность ее импорта», — пояснил представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики.

До введения санкций Россия поставляла почти 23 процента импортируемой Южной Кореей нафты (57,64 миллиона баррелей). Это сырье было востребовано прежде всего из-за своей сравнительно низкой стоимости. После 2022 года поставки практически прекратились.

Ранее стало известно, что на фоне снижения топливных запасов и роста внутренних цен на дизельное топливо обсудили с российской стороной возможные закупки сырой нефти власти Таиланда. Поводом стал резкий рост цен на нефтепродукты на фоне низких запасов — имеющихся углеводородов Бангкоку хватит чуть более, чем на три месяца.

В Японии также призвали как можно скорее отменить санкции на российскую нефть. Как заявил депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки, сейчас Япония покупает 10 процентов сжиженного природного газа из России и немного нефти.