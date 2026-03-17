Великобритании предрекли дефицит топлива из-за конфликта в Иране

Если конфликт на Ближнем Востоке затянется еще на две-три недели, британским властям, возможно, придется ввести ограничения на продажу топлива, чтобы обеспечить работу общественного транспорта и больниц. Об этом сообщает The Times со ссылкой на бывшего главу стратегического департамента BP Ника Батлера.

По его словам, правительству придется гарантировать поставки продовольствия, работу социальных учреждений и транспорта, что фактически означает нормированное распределение ресурсов. Батлер подчеркнул, что власти должны готовить население к такому сценарию.

Профессор Института энергетического перехода Пол де Леув предупредил, что Великобритания рискует столкнуться с сокращением поставок нефти, даже несмотря на то, что основные объемы идут из Норвегии и США. Танкеры из этих стран могут перенаправить в государства, готовые платить больше на фоне ближневосточного кризиса. Ситуацию усугубляет малое число НПЗ: сейчас их всего четыре против 17 в 1970-х.

В компании RAC отметили, что за последние две недели заправка полного бака подорожала более чем на £10, а цена дизеля впервые с ноября 2023 года превысила £1,61 за литр.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. КСИР объявил об ответных ударах по Израилю и американским объектам в странах Персидского залива. Ситуация обострилась на фоне перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти.