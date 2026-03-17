Южная Корея рассматривает возможность импорта российских нефтепродуктов

Правительство Южной Кореи изучает вариант ввоза российских нефтепродуктов на фоне перебоев с поставками из-за нестабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает корейское издание Financial News.

Власти приступили к разработке мер поддержки после обращения нефтехимической отрасли, которая столкнулась с трудностями в обеспечении сырьем. Как отмечает издание, до фактического заключения контрактов пока далеко, но консультации уже идут.

Поскольку было объявлено о снятии санкций с российской нафты, сейчас проводятся консультации с компаниями и рассматривается возможность ее импорта, заявил представитель Министерства торговли, промышленности и энергетики. По словам чиновника, в Сеуле также обсуждают варианты помощи компаниям-потребителям по импорту нефтепродуктов.

Напомним, что 13 марта Минфин США выпустил генеральную лицензию, временно разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 12 марта. Разрешение действует до 11 апреля и не распространяется на операции с Ираном.

Цены на нефть растут на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока из-за военных действий в регионе. Ситуация осложняется остановкой судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мирового морского экспорта нефти.