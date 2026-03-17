Запасов бензина в Молдавии хватит на три недели

Текущих запасов топлива в Молдавии достаточно на 21 день по бензину, на 16 дней по сжиженному газу и более чем на 9 дней по дизельному топливу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минэнерго республики.

В министерстве уточнили, что накануне в страну было поставлено около 2,2 тысяч тонн бензина и 2,15 тысяч тонн дизеля. Основные поставки шли через порт Джурджулешты, а также автотранспортом и железнодорожными цистернами через пункты пропуска Леушены и Унгены. Власти призвали потребителей избегать избыточных закупок топлива.

С 3 марта в Молдавии на фоне энергетического кризиса действует режим повышенной готовности сроком на 60 дней. Порт Джурджулешты остается ключевым каналом поставок. На прошлой неделе парламент одобрил его передачу под управление румынской государственной компании для модернизации инфраструктуры.