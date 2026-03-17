Финансовый аналитик Сергей Дроздов в разговоре с Рамблером спрогнозировал решение Центробанка РФ по ключевой ставке и обозначил ключевые факторы, влияющие на решение регулятора.

Напомним, следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2026 года.

По словам эксперта, наиболее вероятный сценарий — снижение показателя на 50 базисных пунктов, до 15 % годовых. При этом регулятор будет действовать осторожно: темпы смягчения монетарной политики останутся сдержанными, пока не прояснится геополитическая ситуация.

Консенсус‑прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 15 % годовых. Центробанк демонстрирует осторожность в монетарной политике: как отмечали глава регулятора и её заместители, темпы снижения будут сдержанными до прояснения геополитической ситуации. Иными словами, ставка будет снижаться постепенно — основное здесь не разовая величина шага, а сам вектор на смягчение политики. Сергей Дроздов Финансовый аналитик

Аналитик подчеркнул, что геополитическая неопределённость остаётся главным сдерживающим фактором для более активного снижения ставки. В то же время даже небольшое изменение показателя даст важный сигнал рынку о намерениях ЦБ.

«Ключевой фактор, сдерживающий более активное снижение ключевой ставки, — геополитическая неопределённость. При этом сам факт снижения, даже на скромные 50 базисных пунктов, важен не столько своим непосредственным эффектом для экономики, сколько сигналом: Центробанк подтверждает курс на постепенное смягчение денежно‑кредитной политики. Вопрос лишь в скорости этих изменений — и она напрямую зависит от развития внешних условий», — добавил эксперт.

Таким образом, по оценке Дроздова, Центробанк стремится найти баланс: с одной стороны — стимулировать экономику через постепенное снижение стоимости кредитования, с другой — минимизировать риски на фоне нестабильной внешней среды. Основной акцент делается не на масштабах разового изменения ставки, а на чётком сигнале о долгосрочном курсе на смягчение монетарной политики.

Реальные ставки по кредитам в крупнейших по объемам капитализации российских банках оказались вдвое выше ключевой ставки ЦБ. Об этом ранее сообщили «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».