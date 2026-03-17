Ещё одна страна выразила готовность закупать нефть у России

Крупные китайские компании после четырехмесячного перерыва возобновили запросы на покупку российской нефти на фоне угрозы перебоев поставок из-за масштабного конфликта на Ближнем Востоке, пишут обозреватели Чен Аижу и Флоренс Тан в статье для Reuters.

По данным авторов статьи, торговые подразделения Sinopec и PetroChina на этой неделе проводили переговоры о возможных закупках. Сделки могут состояться в ближайшее время, так как российская нефть в настоящее время дешевле энергоресурсов из Бразилии и Западной Африки.

Эксперты китайских компаний анализируют ключевые факторы, в частности, обращают внимание на то, что США сняли санкции на поставки нефти только на один месяц, уточнили обозреватели.

Sinopec и PetroChina также могут приобрести нефть у китайских независимых НПЗ или трейдеров, уже имеющих российскую нефть на хранении, пояснили журналисты.

«Некоторые независимые заводы готовы перепродавать нефть, так как это выгоднее, чем перерабатывать ее на своих мощностях», — заметили Аижу и Тан.

Напомним, что китайские госкомпании в конце октября 2025 года приостановили закупки из-за санкций США против российских поставщиков.

США 12 марта 2026 года на фоне кризиса на Ближнем Востоке разрешили продажу российских нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на танкеры. Лицензия действует до 11 апреля и не распространяется на сделки, связанные с Ираном.

Индия сразу же нарастила закупки нефти у России. Заинтересованность в импорте проявили власти Южной Кореи, Индонезии, Шри-Ланки, Филиппин, Таиланда, Японии.