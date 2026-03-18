Прогноз по поводу ключевой ставки Банка России оказался единодушным

Все 19 опрошенных аналитиков, представляющих ведущие российские кредитные организации и инвесткомпании, ожидают, что 20 марта Центробанк (ЦБ) РФ снизит ключевую ставку еще на 0,5 процентных пункта, до 15 процентов годовых. О том, что прогноз экспертов по поводу ставки оказался единодушным, сообщает ТАСС.

Собеседники журналистов указали, что текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки, особенно на фоне замедления экономики в начале года.

Отмечая, что «эффект от НДС и тарифов в начале года перестал проникать в данные», что сказывается на замедлении темпов роста цен, аналитики в то же время учитывают факторы неопределенности и ожидания ускорения глобальной инфляции в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, способные оказать влияние и на внутрироссийский рынок, из-за чего дальнейшее снижение ставки может оказаться более плавным, чем планировалось.

Что решит ЦБ по ключевой ставке 20 марта: прогнозы экспертов

ЦБ в феврале снизил ключевую ставку с 16 до 15,5 процента, подчеркнув, что уверенность в возможности продолжить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в ближайшие месяцы повысилась. В то же время регулятор отмечает, что ДКП «пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне».