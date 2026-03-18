ГОСТ на нефть обновят в России впервые за 25 лет

Новый ГОСТ на нефть будет введён в России впервые за 25 лет. Он вступит в силу в январе 2027 года.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

Одним из новшеств, как отмечает агентство, станет изменение показателей, влияющих на безопасность нефти в обращении, поставках и транспортировке.

Так, значение массовой доли органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры +204 °С, в актуализированном стандарте было снижено с 10 до 6 микрограммов на грамм, что должно повысить безопасность нефти для агрегатов на перерабатывающих её предприятиях.

Кроме того, при производстве и транспортировке нефти теперь не допускается применять химические продукты, в которых содержатся хлорорганические соединения. Помимо этого установлены единые технические требования к нефти, включая показатели, имеющие ключевое значение для её приёмки, контроля качества, транспортирования и дальнейшего использования: содержание воды, хлористых солей и механических примесей, а также других веществ.

