В Госдуме назвали срок подорожания доллара до 100 рублей

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал ситуацию с повышением доллара до 82 рублей и евро до 93 рублей — он оценил вероятность достижения американской и европейской валютами психологической отметки в 100 рублей.

«В целом 100 рублей можно ожидать как от евро, так и от доллара к концу года. Но на это будет достаточно сильно влиять международная конъюнктура, хотя, отмечу, не сразу. У нас давно нет зависимости непосредственной от тех процессов, которые происходят в мире, в отражении к курсу рубля», — отметил парламентарий.

При этом Кирьянов подчеркнул, что для экспортно ориентированных отраслей доллар по 100 рублей был бы более предпочтительным.

Он также подчеркнул, что в 2026 году российская экономика демонстрирует меньшую зависимость от колебаний валютного курса по сравнению с десятилетней давностью. По словам Кирьянова, бюджетная система в условиях санкций ориентируется на реальные потребности и макроэкономический прогноз, что позволяет выполнять все социальные обязательства и реализовывать инфраструктурные проекты.

По оценке аналитиков, на рубль может давить прекращение продаж валюты Минфином из-за ожидающегося пересмотра бюджетного правила, подготовка рынка к новому снижению ключевой ставки Центробанка, а также низкие объемы продаж валюты со стороны экспортеров из-за слабых доходов в последние месяцы.