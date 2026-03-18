России предсказали падение экономического роста до нуля

В первом полугодии 2026 года рост российской экономики будет практически нулевым. Такой прогноз подготовили эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Их выводы процитировало издание «Коммерсантъ».

Аналитики полагают, что в текущем году рост российского ВВП может выйти на показатель 1,1 процента. Однако обеспечить такой результат удастся лишь за счет ускорения во II половине года. Преодоление наступившего охлаждения пойдет не быстро, а устойчивое ускорение переносится на более поздние сроки.

Издание подчеркнуло, что такие прогнозы не совпадают с предположениями Банка России, который считает, что в I квартале 2026 года ВВП увеличится на 1,6 процентов год к году.

Кроме того, институт предсказывает замедления процесса накопления основного капитала — до 0,3 процента в 2026 году после 1,7 процента в 2025-м. Одновременно с этим будет снижаться государственное потребление.

В начале января были опубликованы данные ИНП, согласно которым лишь одно из семи российских предприятий получает долгосрочные банковские кредиты на инвестиционные цели. Такой низкий уровень в последний раз отмечался более 20 лет назад.