Россиянам объяснили, какие продукты могут исчезнуть из-за конфликта в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на поставки некоторых иранских продуктов в Россию, однако серьезного дефицита ожидать не стоит, сообщает «Москва 24» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Тегеран ввел ограничения на экспорт товаров, необходимых стране в военное время. В остальном поставки продолжатся, заявили в Иране. Сейчас продукция поступает в Россию по сухопутным коридорам, преимущественно через Армению.

Как пояснил эксперт в сфере коммуникаций в АПК Илья Березняк в беседе с «Москвой 24», до российских потребителей могут не доехать отдельные виды салатов, перцев и баклажанов, однако катастрофы для рынка это не вызовет. Московские продавцы сухофруктов и орехов успокаивают: товара на складах достаточно, поводов для беспокойства нет.

В то же время эксперт по исследованию современного Ирана, старший преподаватель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева отметила, что блокада Ормузского пролива способна сказаться на поставках морепродуктов, в том числе из ОАЭ.

28 февраля США и Израиль инициировали военную операцию против Ирана. КСИР заявил о готовности нанести ответные удары по Израилю и американским базам в странах Персидского залива. Обострение ситуации произошло на фоне перекрытия Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировой торговли нефтью.