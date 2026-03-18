Россия обновила рекорд выручки от экспорта мучных лакомств

Россия в 2025 году обновила рекорд выручки от продаж за рубеж мучных кондитерских изделий, в том числе печенья и вафель, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия экспортировала более 310 тысяч тонн мучных кондитерских изделий, в том числе сладкого сухого печенья (доля 28%) и вафель (доля 19%).

Выручка от реализации мучных лакомств за границей достигла 788 млн долларов, побив максимум 2024 года.

При этом больше всего любят российские мучные сладости в Казахстане, купившем их на порядка 260 млн долларов, Беларуси (более 191 млн долларов) и Кыргызстане (свыше 62 млн долларов). Также в первой пятерке крупнейших импортеров - Азербайджан (более 38 млн долларов) и Узбекистан (свыше 37 млн долларов).

В десятку крупнейших покупателей входят Таджикистан, Монголия, Армения, Грузия и Китай, также растут поставки в Абхазию, Туркменистан, Сербию, Турцию, ОАЭ.