Водка в России значительно подорожала

Стоимость водки в рознице приблизилась к отметке в тысячу рублей. В феврале средняя цена литра составила 948,5 рубля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Росстат.

За год напиток подорожал на 16%, причем только за последний месяц — сразу на 2,4%. Для сравнения: пиво прибавило 15%, коньяк — 10%, а крепленое вино — 12,6%. Водка стала лидером подорожания среди всего алкоголя.

Всему виной — рост акцизов и минимальной розничной цены. Акциз на крепкий алкоголь с начала года взлетел на 11,4% (до 824 рублей за литр спирта), а минимальная цена пол-литровой бутылки — на 17% (до 409 рублей). Сверху добавилась подорожавшая логистика, сырье и упаковка (рост на 3–7% за год).

Сильнее всего удар пришелся по дешевому сегменту. Грань между экономом и премиумом почти стерлась, и покупатели все чаще заглядываются на дорогие бренды. Доля премиальной водки выросла, а эконом-сегмент сократился с 39,5% до 36,1%.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле сообщили, что по итогам января-февраля 2026 года розничные продажи алкоголя в России (без учета пива, пивных напитков и общепита) незначительно сократились. Однако на рынке фиксируется заметное перераспределение потребительского спроса. Покупатели все чаще отдают предпочтение крепким напиткам со вкусом — настойкам и наливкам. В то же время сегмент слабоалкогольной продукции продолжает стремительно сжиматься и фактически исчезает с прилавков.