Объем американских долговых обязательств преодолел исторический рубеж и перешагнул отметку в 39 трлн долларов.

Финансовые показатели свидетельствуют о продолжении роста заимствований Вашингтона, передает РИА «Новости». Судя по неофициальным подсчетам, общая сумма обязательств впервые оказалась выше 39 трлн долларов.

Согласно статистике американского Минфина, суверенная задолженность перешагнула порог в 38 трлн долларов еще 21 октября минувшего года. К 16 марта ведомство оценивало этот показатель в 38,992 трлн долларов.

В то же время специализированный портал usdebtclock.org показывает, что новая психологическая отметка уже пройдена. Сервис демонстрирует цифру в 39,003 трлн долларов, при этом сумма непрерывно растет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная задолженность США в прошлом октябре достигла нового максимума в 38,02 трлн долларов. В августе объем государственных обязательств впервые превысил отметку в 37 трлн долларов.