Курс евро на российском межбанковском рынке преодолел отметку в 96 рублей. Это произошло впервые с конца декабря минувшего года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

К 10:18 по московскому времени курс европейской валюты повышался на 1,05% — до 96,053 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке увеличивался на 1,23% и находился на уровне 83,39 рубля.

Ранее сообщалось, что Минфин России принял решение полностью приостановить операции по покупке и продаже валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года. Как пояснили в министерстве, пауза связана с планируемыми изменениями базовой цены на нефть в бюджетном законодательстве. После возобновления торгов объемы операций будут скорректированы с учетом новых параметров.

До этого глава Минфина Антон Силуанов анонсировал возможное ужесточение бюджетного правила. Речь идет о пересмотре цены отсечения, чтобы снизить давление на валютный рынок. По словам министра, основные параметры изменений уже подготовлены.